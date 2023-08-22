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НовостиОбщество22 августа 2023 13:58

Построить Философский мост в Калининграде смогут не раньше конца 2024 года

Сроки строительства в очередной раз сдвинулись
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Построить Философский мост в Калининграде, соединяющий остров Канта с набережной у СК «Юность» планируют только к концу 2024 года, а не к апрелю 2024 года, как хотели. Об этом во вторник, 22 сентября, после оперативного совещания в мэрии сказала глава администрации Елена Дятлова.

- Скорее всего, мы к апрелю следующего года сделать мост не успеем, но от планов по его строительству мы не отказываемся. Планируемый условно срок – конец следующего года, - сказала глава администрации.

Отметим, губернатор ставил задачу открыть и ввести в эксплуатацию этот пешеходный мост к 300-летию Иммануила Канта, который отметят 22 апреля 2024.