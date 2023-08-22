Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 августа 2023 14:05

В Калининграде задержали курьера телефонных мошенников, похитившего у пенсионеров 1,5 млн рублей

Калининградец задержан полицией за хищение для аферистов свыше 1,5 млн рублей у пяти пенсионеров
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде задержали очередного курьера телефонных мошенников, которые действовали по схеме «Ваш родственник виновник ДТП». Он забирал деньги у доверчивых пенсионеров.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след человека, который приходил за деньгами, и задержали его в Балтийске. Им оказался 26-летний житель Калининграда.

Выяснилось, что мужчина причастен к обману пятерых жителей Калининграда, Балтийска, Советска и Черняховска, которые отдали ему в общей сложности более 1,5 млн рублей.

Интересно, что криминальный заработок злоумышленник тратил на выпивку в компании женщин.

Заведено пять уголовных дел.