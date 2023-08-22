Строители рассказали о системе безопасности, которая будет отвечать за экспонаты в калининградском филиале Третьяковки

. Фото: Правительство Калининградской области

За сохранность экспонатов в филиале Третьяковской галереи будут отвечать двадцать систем безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что сегодня для организации систем безопасности, автоматизации и управления в здании смонтировано уже более 250 км кабеля.

Как рассказал генеральный директор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников, в музее будет организован сложный инженерный центр управления, который необходим для объекта такого уровня и масштаба.

Например, система пожаротушения позволяет в случае экстренной ситуации максимально сохранить все экспонаты, так как вода под высоким давлением создает дисперсную пыль, которая не повреждает картины.

В музее будет работать также система для создания микроклимата, кондиционирования воздуха, вентиляция с бактерицидной обработкой.

Создана система хранения произведений искусства и специальные помещения для реставрации.