Строители рассказали о системе безопасности, которая будет отвечать за экспонаты в калининградском филиале Третьяковки

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Фото: Правительство Калининградской области
За сохранность экспонатов в филиале Третьяковской галереи будут отвечать двадцать систем безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Отмечается, что сегодня для организации систем безопасности, автоматизации и управления в здании смонтировано уже более 250 км кабеля.
Как рассказал генеральный директор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников, в музее будет организован сложный инженерный центр управления, который необходим для объекта такого уровня и масштаба.
Например, система пожаротушения позволяет в случае экстренной ситуации максимально сохранить все экспонаты, так как вода под высоким давлением создает дисперсную пыль, которая не повреждает картины.
В музее будет работать также система для создания микроклимата, кондиционирования воздуха, вентиляция с бактерицидной обработкой.
Создана система хранения произведений искусства и специальные помещения для реставрации.