В Светлогорске задержали дайверов, которые размывали дно и незаконно добывали янтарь

В Светлогорском округе полицейские обнаружили моторную лодку, с которой ныряли в море двое дайверов-добытчиков янтаря.

Заметив полицейских, нелегальные старатели попытались скрыться, была организована погоня при содействии нарядов пограничного управления.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ныряльщики использовали легкое водолазное оборудование для погружения под воду. С помощью водометной насадки они размывали дно и собирали янтарь.

Моторная лодка, водолазное снаряжение, оборудование для размытия дна и незаконно добытый янтарь были изъяты.

Решается вопрос о заведении уголовного дела, потому как один из дайверов, житель Янтарного, ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, и решением суда ему был назначен штраф в 100 тысяч рублей.