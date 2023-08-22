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НовостиПроисшествия22 августа 2023 15:20

В Светлогорске задержали дайверов, которые размывали дно и незаконно добывали янтарь

Дайверов, которые незаконно добывали янтарь в Балтийском море, задержали
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Светлогорском округе полицейские обнаружили моторную лодку, с которой ныряли в море двое дайверов-добытчиков янтаря.

Заметив полицейских, нелегальные старатели попытались скрыться, была организована погоня при содействии нарядов пограничного управления.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ныряльщики использовали легкое водолазное оборудование для погружения под воду. С помощью водометной насадки они размывали дно и собирали янтарь.

Моторная лодка, водолазное снаряжение, оборудование для размытия дна и незаконно добытый янтарь были изъяты.

Решается вопрос о заведении уголовного дела, потому как один из дайверов, житель Янтарного, ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, и решением суда ему был назначен штраф в 100 тысяч рублей.