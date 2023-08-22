Проход на остров Канта ограничат на три дня

В течение трех дней – 25, 26, 27 августа – проход на остров Канта будет ограничен. В эти дни с 15.00 до 22.00 вход на остров будет закрыт.

Это связано с проведением ежегодного фестиваля «Территория мира – Территория музыки».

Как рассказали организаторы, площадь перед Кафедральным собором станет местом проведения праздника.

За два часа до начала концертов (в 18.00 — 25 августа, в 17.00 — 26 и 27 августа) можно будет пройти на фестиваль по бейджам аккредитации и билетам. Проход только с Медового моста.