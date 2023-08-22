Пробку на Куршской косе начали объезжать по новой велодорожке

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка «Куршская коса» вблизи Лесного 22 августа упало дерево и перегородило дорогу, собрав пробку из машин. Инцидент случился около 17:00.

Тут же автомобилисты стали искать пути объезда и нашли – по велодорожке. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

«Дерево убрали в течение 35 минут, но за это время нашлись желающие объехать затор по будущей велодорожке». -рассказали в пресс-службе парка.

Было установлено сразу несколько фактов съезда автомобилей с автодороги на трассу будущего Куршского велотракта.

Проводится проверка, уже направлены запросы в ГИБДД - водители будут привлечены к административной ответственности.

В случае, если покрытию нанесен ущерб – будет установлен его размер и выставлен к возмещению виновникам.

Напомним, велодорожка не предназначена для автомобилей.