В Калининграде на двух улицах парковки переоборудуют в заездные карманы для автобусов

В Калининграде на ул. Марш. Жукова и в Рассветном переулке на бывших парковочных местах для авто сделают заездные карманы для общественного транспорта. Об этом рассказали в городской администрации.

23-24 августа будут установлены знаки с табличками «Работает эвакуатор». Ограничение связано с необходимостью оборудования заездных карманов в рамках подготовки улицы Маршала Жукова и Рассветного переулка к движению автобусов маршрута №7 с заездом к школе №59 и к новостройкам.

Как отметили в мэрии, переоборудование парковок в заездные карманы должно быть завершено к 27 августа, движение автобусов планируют открыть к 1 сентября.