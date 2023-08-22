В Калининграде объекты теплоснабжения готовы к зиме на 70%

В Калининграде продолжается подготовка системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2023-24.

Общий процент готовности объектов теплоснабжения составляет более 70%. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации города 22 августа.

К отопительному периоду нужно подготовить 713,2 км тепловых сетей, в том числе переложить 9,9 км труб. Что сейчас и делают. Работы на сетях продолжаются: ремонтируют трубы, и модернизируют теплостанцию «Северная».

Всего в городе нужно подготовить 58 источников теплоснабжения МП «Калининградтеплосеть». Это теплостанции, источники на газообразном топливе, мазуте, дизельном и твердом топливе.

Сейчас для обеспечения запаса топлива и угля ведут конкурсные процедуры.

По оценке специалистов мэрии, общая готовность домов в Калининграде к отопительному периоду составляет 77%.