Житель Калининграда забрал чужие деньги из банкомата

58-летнего жителя Калининграда привлекут к уголовной ответственности за найденные в банкомате деньги. Инцидень случился в помещении строительного магазина на ул. Согласия.

Там мужчина обналичивал карточку и забыл забрать деньги из лотка – это и заметил злоумышленник.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, горожанин забрал чужие 15 тысяч рублей.

Похищенные деньги у него были изъяты и возвращены законному владельцу. Хитрец находится под подпиской о невыезде, заведено уголовное дело.

Полиция напоминает – не стоит брать деньги, если кто-то их оставил в ячейке выдачи наличных в банкомате. Это уголовно наказуемое деяние.