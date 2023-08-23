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НовостиОбщество23 августа 2023 7:12

Каждый третий ребенок из Калининграде провел лето на даче

Только 5% школьников провели каникулы за границей
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Дети каждого третьего калининградца (31%) этим летом отдыхали на даче. При этом 3 из 10 родителей рассказали, что их дети провели все каникулы просто дома. Таковы результаты свежего опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие родители детей школьного возраста из Калининграда.

Интересно, что всего 5% детей отдыхали этим летом за границей. Примерно столько же (6%) опрошенных путешествовали по разным городам России. Еще меньше – 2% респондентов – отправили детей в школьный лагерь, 8% — в летний загородный лагерь.

23% опрошенных признались, что отправили своих детей на Черное море. Остальные же провели летние каникулы в санатории, в спортивном лагере и в гостях у родственников.