Какие улицы Калининграде останутся без света и вода 23 августа

В Калининграде намечен ряд отключений в среду, 23 августа. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования, до 13:00 электроэнергии не будет на ул. Минина и Пожарского, 5-15, 14. До 16:00 без электроснабжения будут многоквартирные дома на ул. Дзержинского, 172, 174.

Также до 18:00 без электричества останутся потребители по адресам:

ул. Ладожская, 1 (детский сад № 76), 4-22,

ул. Лейт. Князева, 10, 13-17, 18-36, 25-55, 42-56,

ул. Загородная, 3-13, 2-32, 2а,

пер. Загородный, 2-20,

ул. Островского, 15, 12-18, 17, 21,

пер. Островского, 4-16,

ул. Музыкальная, 2-16, 6а, 9-25,

ул. Парковая аллея, 48-54,

ул. Тельмана, 7, 8-22, 11б,в, 14а,б, 15, 15а, 20б, 21, 21а, 32,

ул. Ленинградская, 13, 15, 18-22, 21, 21б,

ул. Гоголя, 1, 3-7, 7е, 6-12, 6а, 11, 11а, 13, 16-22,

ул. Тургенева, 16, 20а, 25, 33, 35,

ул. Лермонтова, 4б, 12а, 17.

Во второй половине дня – с 13:00 до 18:00 отключение электроэнергии проведут на ул. Косм. Леонова, 11-19б, ул. Космонавта Пацаева, 3-3а.

Областное предприятие «Водоканал» сегодня проводит работы на сетях в Московском районе, которые потребуют отключения водоснабжения. До 15:00 без воды останутся жильцы домов на ул. Подп. Емельянова, 281а-б, 244-310.

Также специалисты проводят ремонтные работы на магистральном трубопроводе в Центральном районе. Так, до 17:00 отключена горячая вода по адресам:

пер. Желябова, 1-9 (кадетская школа-интернат), 25, 27,

пер. Зоологический, 11, 2-4,

пер. Калужский, 1-7 (детский сад №102), 2-20,

пер. Косогорный, 2,

пер. Нарвский, 5-13,

пер. Советский, 7а, 8а, 10а,

пр-кт Мира, 1, 5-7, 19, 41-43, 93, 4, 26, 28, 50-64, 72-72а, 82, 106, 122,

пр-кт Победы, 24 (д/сад №27),

пр-кт Советский, 1, 3, 7, 21а, 39-39д, 40 (школа №43), 82,

ул. Адмиральская, 7 (детский сад №7),

ул. Алябьева, 1-7, 24-22,

ул. Бородинская, 13,

ул. Брамса, 9, 19-23, 31-33, 6-16,

ул. Вагоностроительная, 7 (детский сад №7),

ул. Г. Димитрова, 21-25, 41а-г, 14-42,

ул. Гайдара, 1-1а, 15-15а, 29-29а, 43 (д/сад № 109), 4а, 46,

ул. Ген. лейт. Озерова, 7-13,

ул. Ген.- фельдм. Румянцева, 9, 2,

ул. Генделя, 4-6 (горбольница №3), 5,

ул. Гостиная 3, 7, 9 (д/сад №71), 11, 2-14

ул. Д. Донского, 3, 3а, 9 (детский сад №100), 23-27 (ДОБ), 26-32,

ул. Желябова, 25, 6-8а-в (инфекционная больница),

ул. Закавказская, 14 (детский сад № 7),

ул. Зоологическая, 1-15, 27-35, 49-71, 2, 42-48,

ул. К. Маркса, 65 (школа № 4),

ул. Калужская, 4-10а (детский сад№ 52), 12-20 (д/сад №110), 22-38,

ул. Каменная 9,14-24,

ул. Каштановая аллея, 3а, 16 (детский сад №27), 56-58,

ул. Кирова, 3-17, 29-95, 4, 22-28 (лицей №49), 44,

ул. Комсомольская, 7 (детский сад №22), 25, 27, 29 (детский сад № 10), 33, 35, 4 (лицей № 18), 8-10а, 16 (детский сад №22), 22-24а, 32, 36,

ул. Косм. Леонова, 1-25а, 4 (детский сад №30), 6 (лицей № 18), 20-32,

ул. Косм. Пацаева, 15-21,

ул. Косогорная, 2,

ул. Красная, 11-13, 37-39а, 26-40а,

ул. Кронштадтская, 13, 10-12,

ул. Лейт. Яналова, 3,

ул. М. Расковой, 10 (горбольница №2),

ул. Мусорского, 15-21,10, 74,

ул. Нарвская, 6-8а, 50а, 52, 58,

ул. Носова, 3а,

ул. Огарева, 7-9, 15,

ул. Памяти Павших в Афганистане, 2,

ул. Полк. Сафронова, 2-6, 3,

ул. Пугачева, 22-38,

ул. Пушкина, 1-7,

ул. Радищева, 81 (школа № 14), 82-86,

ул. Репина, 37-49, 2а, 52, 54 (детский сад №119), 60, 62,

ул. С. Разина, 39-47,

ул. Свободная, 4-20, 28-32, 34 (детский сад № 1),

ул. Серафимовича, 7,

ул. Серж. Колоскова, 3-17, 4-10 (школа №47), 12,

ул. Театральная, 36-42,

ул. Уральская, 2-18,

ул. Ушакова, 3-9(горбольница №3),

ул. Ушинского, 1,

ул. Чайковского, 3, 17, 33-43, 49-51 (роддом №4), 18-30, 36, 42-52,

ул. Шиллера, 3, 7, 9-9а, 25-31, 2, 4 (д/сад №44), 24-28.