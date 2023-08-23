В Калининграде задержали водителя, который ездил по региону, меняя госномер на своей машине

В Калининграде мужчина на улице 9 Апреля, выйдя из своего «Мерседеса», менял государственные номера на машине. Это случайно записали на камеру очевидцы. Видео попало в интернет, где его и заметили полицейские.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, инспекторы отдельного батальона ДПС задержали водителя.

Мужчина пояснил, что использовал чужие номера, чтобы избежать ответственности за нарушения.

Интересно, что в отношении водителя в службе судебных приставов возбуждено уже более 20 исполнительных производств о взыскании штрафов. Нарушитель был привлечен к ответственности по нескольким статьям, которые предусматривают ответственность в виде штрафа и лишения права управления авто.