Калининградская область стала лучшим регионом России по показателям урожайности зерновых и зернобобовых

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область стала лидером в России по показателям урожайности зерновых и зернобобовых. Рекорд зафиксировали на прошлой неделе.

Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил в своем Телеграм-канале со ссылкой на сводки Минсельхоза РФ.

«Средняя урожайность по региону составила 59,6 центнеров с га, в то время как по России этот показатель равен 38 центнеров с га», - рассказал глава региона.

Отмечается, что на втором месте по показателям оказалась Курская область (57,4 центнера с га), на третьем – Краснодарский край (56,7 центнеров с га).

В Калининградской области рассчитывают собрать в этом году 590 тыс. тонн зерна и 180 тыс. тонн масличных культур.