Президент наградил педагога из калининградского детсада за заслуги перед Отечеством

Высокие государственные награды получили педагоги из Калининграда. Так, указом президента награды получили три педагога образовательных учреждений города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Елена Некрасова, учитель-логопед детского сада № 55, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Елене Веланской, учителю физкультуры из лицея № 17 и Юлии Радецкой, учителю русского языка и литературы лицея № 49.