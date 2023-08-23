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НовостиОбщество23 августа 2023 8:56

Президент наградил педагога из калининградского детсада за заслуги перед Отечеством

Государственную награду получила Елена Некрасова
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Высокие государственные награды получили педагоги из Калининграда. Так, указом президента награды получили три педагога образовательных учреждений города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Елена Некрасова, учитель-логопед детского сада № 55, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Елене Веланской, учителю физкультуры из лицея № 17 и Юлии Радецкой, учителю русского языка и литературы лицея № 49.