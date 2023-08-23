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НовостиЗвезды23 августа 2023 9:25

Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о кино

Искусствовед Александра Макаревич выступит в Чеховке
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в Библиотеке имени Чехова проведут Арт-бук вечеринку, на которой 25 августа пройдет лекция искусствоведа Александры Макаревич.

Как рассказали в библиотеке, участники поговорят о самых интересных и небанальных фильмах, снятых в Калининграде и области.

«Многие из них не вписывались в советскую парадигму, но по воле судьбы были выпущены киностудиями, и сегодня являются, несомненно, шедеврами советского кино. На лекции вы узнаете не только историю кинематографа в Калининграде, но и интересные истории со съемочных площадок», - рассказали организаторы.

Вход для слушателей свободный.