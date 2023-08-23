С улиц Калининграда до конца августа берут еще пять брошенных автомобилей

. Фото: администрация Калининграда

Власти Калининграда продолжают убирать с улиц города брошенные хозяевами автомобили.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, до конца августа еще пять машин планируют переместить на специальную стоянку.

Отмечается, что за период с 23 июня по 17 августа было выявлено 39 авто, имеющих признаки брошенных. Также еще 47 машин были признаны комиссией брошенными.

13 авто перемещено собственниками добровольно, 8 авто увезли на пункт временного хранения, по 21 машине еще не истек срок добровольного перемещения.

Горожане могут жаловаться на брошенные машины на тел. (8 4012) 92-36-55.