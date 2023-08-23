В Калининграде разыскивают 11-летнего школьника, который пропал у Захаровского рынка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция разыскивает 11-летнего школьника Василия Пурясова, пропавшего в Калининграде. Сообщается, что он 22 августа около 15:00 ушел с рынка на ул. Захарова и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 10-11 лет, худощавого телосложения, волосы русые, короткострижен, глаза голубые, рост 145 см., на правой брови имеется небольшой шрам.

Был одет: светлая футболка, желтые шорты, красно-белые сланцы.

Если у вас есть информация о пропавшем ребенке, просьба сообщить в ОМВД России по Центральному району г. Калининграда по телефонам: 8 (4012) 552-092, 552-098 или 112.