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НовостиПроисшествия23 августа 2023 10:36

Жители Полесского района украли с поля более 8 тысяч початков кукурузы

В Калининграде задержали воришек кукурузы – они унесли с поля более 8 тысяч початков
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Полесские полицейские задержали подозреваемых в краже более 8 000 початков кукурузы в Полесском районе.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в поселке Саранское инспекторы ДПС остановили для проверки грузовой «Мерседес» с 24-летним водителем. В авто полицейские и обнаружили мешки с 8096 початками кукурузы. Документов на них не нашлось.

Выяснилось, что кукурузу похитили с поля в поселке Ильичево. «Пассажиры автомобиля – жители соседних населенных пунктов в возрасте 21 и 18 лет – сознались в краже.

Подозреваемые пояснили, что планировали продать украденную продукцию, а водителю они сказали, что кукурузу им продал производитель», - рассказали в полиции.

Заведено уголовное дело.