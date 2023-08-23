В Калининграде закладчик наркотиков получил 7 лет колонии строгого режима

К реальному сроку осужден 28-летний участник организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина в период с 6 октября 2022 года по 21 января 2023 года «работал» закладчиком наркотиков.

Злоумышленник в суде признался, что сотрудничал с интернет-магазином, общался с владельцем-администратором, и тот объяснял ему принципы незаконной работы.

Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.