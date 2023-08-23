В Гвардейском районе овчарка напала на пенсионерку

Инцидент случился в поселке Калинково Гвардейского района, где немецкая овчарка набросилась на пенсионерку, повалила ее и укусила за ногу. Женщина мало того, что испугалась, так еще и в результате падения сломала руку.

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Теперь пострадавшая пенсионерка, после лечения, намерена судиться с хозяином огромного пса. Она уже обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Отмечается, что «в настоящее время женщина испытывает повышенную тревожность и страх перед собаками».