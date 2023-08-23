В Южном парке во время субботника собрали более 4 кубометров отходов

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Субботник по очистке берега пруда провели в Южном парке. Как сообщает Минприроды региона, с берегов пруда волонтерами было собрано более 4 кубометров отходов. Мусор собирал коллектив «ЕСОО».

Добровольцы убрали также автомобильные покрышки, найденные на берегу и в воде. Шины будут переданы на утилизацию переработчику, обладающему лицензией.

«Автомобильные покрышки не относятся к твердым коммунальным отходам, запрещены к складированию на площадках накопления и в контейнеры», - сообщили в Минприроды.

Субботник прошел в рамках всероссийской акции «Вода России».

Ранее экологические акции прошли на пляже в Балтийске, кроме того, очищали берега прудов Нансена в Калининграде.