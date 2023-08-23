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Фото: Калининградская епархия
В Калининграде имя депутата и спортсмена Андрея Шумилина присвоили полицейскому катеру. Торжественная церемония презентации судна прошла накануне на набережной Преголи возле памятника святителю Николаю Чудотворцу.
О том, что флагманскому катеру транспортной полиции Калининградской области было присвоено имя Андрея Шумилина сообщает пресс-служба Калининградской епархии, представители которой присутствовали на церемонии.
В мероприятии также приняли участие политики, родные депутата, полицейские.
Отмечается, что имя катеру присвоили по инициативе руководства региональной транспортной полиции.