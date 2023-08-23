В Калининграде многодетные семьи получили выплату на подготовку к школе

В Калининградской области единоразовую выплату на подготовку к школе получили многодетные семьи с невысоким доходом. Речь идет о 5 тысячах рублей, которые были перечислены в беззаявительном порядке на каждого ребенка 6-18 лет в многодетной семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, мера поддержки доступна жителям региона с тремя и более несовершеннолетними детьми, получающим ежемесячную денежную выплату многодетной семьи.

«Выплата уже назначена почти на 2,5 тысячи школьников. Но меру соцподдержки можно получить до конца 2023 года, если оформить ЕДВ не позднее 30 ноября», - отметили в областном минсоце.

В бюджете этого года на предоставление выплаты предусмотрено 30,2 млн рублей.

Подробная информация – по номеру 8 (800) 201-39-00 (добавочный «3»).