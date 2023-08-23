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НовостиПроисшествия23 августа 2023 13:23

В Черняховске грабитель ударил прохожего по голове, чтобы забрать телефон

Парня, который напал на прохожего в Черняховске, задержали
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Черняховске на местного жителя напал молодой человек, когда тот спокойно шел по улице и разговаривал по телефону. Собственно, это и привлекло внимание злоумышленника. Он напал на прохожего и отобрал гаджет.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, все случилось на ул. Госпитальной. На прохожего парень напал со спины: ударил по голове и забрал мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Более того, он заставил пострадавшего разблокировать мобильник и перевести более 3 тысяч рублей на свою карту.

Был задержан 18-летний парень, на него уже завели уголовное дело.