В Черняховске грабитель ударил прохожего по голове, чтобы забрать телефон

В Черняховске на местного жителя напал молодой человек, когда тот спокойно шел по улице и разговаривал по телефону. Собственно, это и привлекло внимание злоумышленника. Он напал на прохожего и отобрал гаджет.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, все случилось на ул. Госпитальной. На прохожего парень напал со спины: ударил по голове и забрал мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Более того, он заставил пострадавшего разблокировать мобильник и перевести более 3 тысяч рублей на свою карту.

Был задержан 18-летний парень, на него уже завели уголовное дело.