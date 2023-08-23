19-летнюю жительницу Черняховска будут судить за ложные показания о драке с сотрудниками ГИБДД

В Черняховске суд рассмотрит дело о заведомо ложных показаниях. Обвиняемая – 19-летняя местная жительница-свидетельница.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, девушка дала ложные показания в суде по уголовному делу в отношении ее соседа, обвиняемого статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Известно, что девушка пыталась опровергнуть факт оказания ее знакомым сопротивления сотрудникам ГИБДД при задержании за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Позже показания свидетеля были опровергнуты и суд вынес мужчине обвинительный приговор.