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НовостиПроисшествия23 августа 2023 14:28

19-летнюю жительницу Черняховска будут судить за ложные показания о драке с сотрудниками ГИБДД

Жительница Черняховска в суде ответит за ложные показания о своем пьяном друге
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Черняховске суд рассмотрит дело о заведомо ложных показаниях. Обвиняемая – 19-летняя местная жительница-свидетельница.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, девушка дала ложные показания в суде по уголовному делу в отношении ее соседа, обвиняемого статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Известно, что девушка пыталась опровергнуть факт оказания ее знакомым сопротивления сотрудникам ГИБДД при задержании за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Позже показания свидетеля были опровергнуты и суд вынес мужчине обвинительный приговор.