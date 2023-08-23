В Калининграде проведут бесплатную экскурсию по форту №1А «Гребен»

Форт №1 А «Гребен», который находится в поселке Малое Исаково, проведет День открытых дверей! Всех желающих приглашают 26 августа, в субботу.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму со ссылкой на организаторов, этот форт проводит первый день открытых дверей в рамках проекта «Сердце форта №1 А» при поддержке Фонда президентских грантов.

В программе обзорная экскурсия по фортификационному сооружению, экскурсия по археологии, солдатская каша.

Также в этот день на территории старинного сооружения проведут субботник.

Регистрация на мероприятие здесь.