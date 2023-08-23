Детский сад на Новгородской, где обрушился потолок, откроется к 1 сентября

Детский сад на ул. Новгородской, где 21 июня обрушился потолок, откроется к 1 сентября. Об этом сообщает в комментариях в соцсетях городская администрация.

«Договор на выполнение ремонтных работ в здании 129 детского сада по Новгородской заключен 31.07.2023. Срок завершения работ по договору – не позднее 31.08.2023. Опасений по срывам сроков нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 1 сентября садик смогут посетить дети.

Напомним, после ЧП детей распределили по другим детсадам. В результате обрушения потолка никто из дошколят и персонала не пострадал.