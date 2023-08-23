В Зеленоградске купальный сезон хотят продлить до конца сентября

Купальный сезон в Зеленоградске могут продлить до конца сентября. Об этом 23 августа в интервью «Балтик Плюс» сказал замглавы администрации Зеленоградского округа Павел Боровиков.

- В хорошую погоду бывают желающие отдохнуть и поплавать. Бархатный сезон никто не отменял. Ведь к нам едут со всей России, с севера, из Владивостока, - сказал чиновник.

Он отметил, что сейчас на пляжах в Зеленоградске дежурят ежедневно около сотни спасателей.

Если решение о продлении курортного сезона примут, спасатели продолжат дежурить на побережье и следить за безопасностью отдыхающих.