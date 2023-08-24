Власти Зеленоградска пожаловались на отдыхающих, которые ныряют с пирса и волнорезов

. Фото: Газета "Волна"

В Зеленоградске спасатели не могут уследить за купающимися отдыхающими, те прыгают в воду с пирса и волнорезов. Об этом сообщает местная газета «Волна» со ссылкой на главу администрации муниципалитета Сергея Кошевого.

- Фиксируются случаи прыжков с пирса и волнорезов. Несмотря на дежурство спасателей около пирса, не всегда удается пресечь такой небезопасный «аттракцион», - говорит чиновник.

Он просит отдыхающих не рисковать и соблюдать правила, «не использовать инженерные берегозащитные сооружения как место для развлечения».

Курортный сезон в Зеленоградске могут продлить до конца сентября.