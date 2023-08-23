Жители Озерска напали на пенсионера и заставили его вскрыть домашний тайник с деньгами

Двое грабителей из Озерского района отправились в колонию после нападения на пенсионера. Инцидент случился в поселке Новостроево Озерского района – злоумышленники залезли через окно в дом к пенсионеру.

Внутри хозяина не было, тогда мужчины отыскали его на придомовой территории и заставили зайти внутрь, где начали бить по лицу.

Как сообщает пресс-служба областного суда, испугавшись, пенсионер достал из-под доски на полу стеклянную банку с 50 тыс рублей, передал их нападавшим, а они скрылись.

Грабители получили 3 и 4 года колонии соответственно. Также они возместили пенсионеру материальный ущерб.