Калининградская область запросила у федералов дополнительно 778 миллионов рублей

Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский сообщил о недостатке средств на обеспечение до конца года выплаты универсального пособия на ребенка.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что эта выплата софинансируется из федеральной казны в соотношении 84/16, а в изменениях в бюджет будет предусмотрено увеличение региональной части финансирования на 200 млн. рублей. На текущий момент публичные обязательства полностью обеспечены финансированием и выплачиваются своевременно и в полном объеме.

Как сообщается, на финансирование бюджетных и государственных услуг в первом полугодии было направлено 16,6 млрд. рублей. Целевые показатели уровня зарплат работников бюджетной сферы, установленные указами Президента РФ, выполняются по всем категориям, за исключением врачей и медперсонала, заработная плата которых в основном обеспечиваются за счет системы ОМС.

- В Министерство финансов России по их запросу направлены расчеты на выделение дополнительных средств в сумме 778 млн. рублей, из них на выполнение целевых показателей по зарплате медицинских работников в системе ОМС – 542 млн. рублей, работников муниципальных учреждений – 173 млн. рублей, – добавил Виктор Порембский.