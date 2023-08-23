На историческое здание «Штадтхалле» вернут утраченные скульптуры

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Фасад Калининградского историко-художественного музея, который расположен в историческом здании кенигсбергского «Штадтхалле», ремонтируют. Решено вернуть на место утраченные «поющие» маски, которые украшали входную группу.

Как рассказали в пресс-службе музея, скульптуры восстанавливает скульптор и реставратор Андрей Кунац.

«Мастер выполнил две маски из четырех. Выражение лиц и прически восстанавливают по фотографиям и документам. Основная сложность заключается в небольшом количестве исходников, поэтому процесс восстановления длится в течение трех месяцев», - рассказали в музее.

Как сообщил мастер, уже готовы большие глиняные модели, по которым сделают форму из гипса. Потом будет можно отливать бетонную маску, которую затем поместят на обновленный фасад музея.

Городской зал «Штадтхалле» был построен в 1912 году по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля. В период Второй Мировой войны здание было сильно разрушено английской авиацией в августе 1944 года. Работы по восстановлению здания велись с 1981 по 1986 год. Автор проекта – калининградский архитектор В.Г. Еремеев. С 1991 года здесь расположен Калининградский областной историко-художественный музей.