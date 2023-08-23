В Калининградской области прошли учения вертолетчиков

Вертолет Ми-24 получил в войсках многозначительное прозвище «Крокодил». Фото: пресс-служба Западного военного округа.

На авиаполигоне в Калининградской области и в акватории Балтийского моря прошли учебно-тренировочные полеты ударных вертолетов Ми-24 смешанного вертолетного полка морской авиации Балтфлота. Более 10 экипажей учились уничтожать колонны техники, живую силу, укрепления и высокоскоростные малоразмерные морские цели противника.

- В ходе учебных мероприятий было отработано применение авиационных средств поражения по наземным и морским целям на дальности от 500 метров до 3 километров с минимальных и средних высот, - сообщили подробности в пресс-службе Западного военного округа. - Вертолетчики выполнили нанесение ударов поодиночке и в составе пар с применением неуправляемых ракет С-8 и универсальных пушечных контейнеров УПК-23/250, со встроенной двуствольной 23-мм скорострельной пушкой ГШ-23.