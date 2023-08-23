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НовостиЭкономика23 августа 2023 17:15

Калининградские исправительные колонии помогут местным аграриям

Обсуждается возможность размещения сельхозпроизводств на площадях пенитенциарных учреждений
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Состоялась рабочая встреча начальника регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний Андрея Лихтина и министра сельского хозяйства Калининградской области Артема Иванова.

Андрей Лихтин проинформировал собеседника о возможностях производственного сектора пенитенциарных учреждений эксклава, организации в их стенах технологического процесса и видах выпускаемой продукции. По информации пресс-службы УФСИН, обсуждались также вопросы размещения сельскохозяйственных производств на свободных площадях исправительных учреждений. В завершение участники встречи выразили готовность развивать сотрудничество.