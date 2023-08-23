Дефицит областного бюджета в первом полугодии составил 3,1 млрд. рублей

На состоявшемся сегодня, 23 августа заседании правительства Калининградской области министр финансов Виктор Порембский заявил, что в отношении поступлений по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций не видит существенных рисков неисполнения плана по итогам года.

За первые шесть месяцев текущего года в региональную казну поступило 31,2 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов или почти 60% всех доходов за отчетный период. В первом полугодии доходы областного бюджета составили 51,7 млрд. рублей, расходы – 54,8 млрд. Таким образом, бюджетный дефицит составил 3,1 млрд. рублей.