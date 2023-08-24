На улице Благовещенской началось строительство школы на 1 150 учащихся

Строительство большой школы рассчитана на 1 150 учащихся начали на улице Благовещенской в новом микрорайоне.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в школе, помимо классов будет: общественная зона психофизиологического отдыха, санузлы, спортблок с душевыми, кабинеты медиков, большой и малый бассейны и т.д. В здании школы разместят также библиотеку, читальную и лекционную зоны, актовый зал с комплексом мультимедийного оборудования, эстрадой и зрительскими местами.

«Территорию учреждения поделят на зоны спорта и отдыха. Для учащихся разместят площадки для подвижных игр и культурных мероприятий, полосы препятствий для разных возрастов, поле для мини-футбола, волейбола, бадминтона, баскетбола, прямую и круговую спортивные дорожки, а также установят трибуну на 240 мест», - рассказали в правительстве.

Подрядчик обязуется закончить работы до октября 2024 года.