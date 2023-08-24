Какие улицы в Калининграде останутся без света 24 августа

В Калининграде в четверг, 24 августа, запланирован ряд отключений. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования, до 13:00 электроэнергии не будет на ул. Машиностроительная, 20-28.

До 16:00 без электроснабжения останутся дома на ул. Зои Космодемьянской, 10,10А.

До 18:00 – по адресам:

ул. Черниговская, 6 (детский сад №6), 8-10 (детский сад №21), 18-20,

ул. З. Космодемьянской, 3-17, 23, 29, 14, 20-22,

ул. Типографская, 8-12,

ул. Аллея Смелых, 80а-г,

ул. Дзержинского, 1,

ул. Октябрьская, 71-73,

ул. Багратиона, 4.

Во второй половине дня, с 13:00 до 18:00, запланировано отключение электроэнергии на ул. Машиностроительной, 30-36.

Также по сообщению мэрии города, «Водоканал» сегодня проводит работы на сетях в Московском районе, которые потребуют отключения водоснабжения. До 15:00 без воды будут жильцы домов на ул. Гайдара, 17-27 и ул. Косм. Леонова, 64а.

До 16:00 холодная вода отключена на ул. Каменной, 1а, 1-5, ул. Коммунальной, 11-23, ул. С. Разина, 34.