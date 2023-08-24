В Калининграде 3 сентября перекроют улицы для проведения велопробега «Тур де Кранц»

В Калининграде 3 сентября для проведения 36-го массового велопробега «Тур де Кранц» будет временно закрыта для движения часть городских дорог.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, перекрыт будет с 9.00 до 11.00 маршрут: дворец спорта «Янтарный» - ул. Согласия - ул. Елизаветинская - ул. Ген. Челнокова;

Также в момент финиша с 16.00 до 18.00 будут перекрыты: ул. Ген. Челнокова – ул. Елизаветинская – ул. Согласия – ДС «Янтарный».

Накануне в местах перекрытий будут установлены знаки и ограждения. На улицах будут работать инспекторы ГИБДД и волонтеры.