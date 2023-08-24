Калининградцы признались, что ненавидели 1 сентября в детстве

В ненависти к 1 сентября в школьные годы признались 3 из 10 калининградцев. Таковы результаты свежего опроса сервиса SuperJob. Однозначно уверены в негативных чувствах ко Дню знаний 8%, а скорее ненавидели этот праздник 20% респондентов.

Интересно, что тех, кто признается в ненависти к этому дню, больше всего среди калининградцев моложе 34 лет.

При этом, будучи школьником, каждый пятый калининградец (20%) с нетерпением ждал 1 сентября, а каждый второй (52%) — скорее ждал.

Тех, кто ждал начала нового школьного года, больше среди женщин (в целом 75% против 64% среди мужчин).

Сегодня считают 1 сентября праздником 54% горожан, а не считает каждый третий (32%).