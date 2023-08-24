Эковолонтеры собрали в Преголе больше 300 литров мусора

. Фото: Евгений Мосиенко

В Калининграде впервые провели вечерний экокаякинг – волонтеры после трудового дня плавали по Преголе и собирали мусор до заката солнца. В экологической акции участвовали калининградцы и неравнодушные гости из Москвы.

Об этом сообщается в группе «Чистое течение» в «ВК».

Отмечается, что удалось собрать 3 мешка по 90 литров «грязного» мусора и 60 литров отсортированных отходов: понемногу стекла, пластика и алюминия.

- Из воды сложно «спасти» вторсырье, но стараемся максимально. Что возможно – сортируем и отправляем на переработку. Из необычных находок на этот раз: ледянка, строительная каска, башмак и свечка для торта. Также удалось спасти одну птицу, ее передали для лечения и реабилитации в организацию «Биосфера Балтики», - рассказали организаторы акции.

Экокаякинг будет продолжен. Следующий выезд – в сентябре.