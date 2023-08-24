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НовостиОбщество24 августа 2023 11:26

Делом о проблемах с водоснабжением в Зеленоградске заинтересовался СК России

Председатель следкома РФ Бастрыкин поставил на контроль проверку по сообщению о трудностях на курорте
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Председатель СК России поставил на контроль проверку по сообщению о проблемах с водоснабжением в Зеленоградске.

В сообщении следкома отмечается, что проблема с водой на курорте существует с 2017 года и усугубляется в связи массовой застройкой города многоквартирными домами и гостиницами.

«В прошлом году выданы разрешения на возведение более 20 зданий, однако не был решен вопрос об организации соответствующей инфраструктуры. В домовладениях граждан в летнее время из-за отсутствия дополнительных скважин полностью отсутствует водоснабжение. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли», - говорится в сообщение.

В СУ СК России по Калининградской области организована проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял дело на контроль.