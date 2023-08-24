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НовостиПроисшествия24 августа 2023 11:31

В Балтийске строители наткнулись на авиационную бомбу, территорию оцепили

Опасный боеприпас нашли на улице Гоголя
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Балтийский городской округ

В центре Балтийска, на улице Гоголя, 16, обнаружили авиационную бомбу. Боеприпас нашли во время земляных работ во дворе многоквартирного дома.

«При укладке ливневой канализации обнаружили снаряд ФАБ-100 мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте. Полиция и военные незамедлительно оцепили территорию», - говорится в сообщении администрации Балтийска в «ВК».

Бомбу обещают оперативно вывезти и уничтожить на одном из полигонов Балтийского Флота.

На время проведения работ эвакуируют жильцов ближайших домов, перестанет работать школа № 4 им. В.Н. Носова.