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НовостиОбщество24 августа 2023 11:49

В Калининграде умер один из старожилов клуба зимнего плавания «Янтарные моржи»

Ушел из жизни спортсмен-морж Павел Попов
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Павел Попов.

Павел Попов.

Фото: министерство спорта Калининградской области

Ушел из жизни Павел Попов, который был символом несгибаемости духа всего сообщества закаливания и зимнего плавания Калининградской области.

Об этом сообщает минспорта региона.

Чемпион национальных и международных соревнований по зимнему плаванию был участником клуба «Янтарные моржи», влившись туда на заре становления объединения.

«Он участвовал во всех начинаниях на базе — от этапов кубка страны до эстафетных заплывов по случаю суточного рекорда Европы или Дня Космонавтики», - отмечают коллеги Павла Попова.

Павел Николаевич запомнился как человек бескрайней жизненной силы, веры в себя и окружающих, ведь даже полностью потеряв зрение, он участвовал в соревнованиях и продолжал закаливание.