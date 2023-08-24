В Калининграде умер один из старожилов клуба зимнего плавания «Янтарные моржи»

Павел Попов. Фото: министерство спорта Калининградской области

Ушел из жизни Павел Попов, который был символом несгибаемости духа всего сообщества закаливания и зимнего плавания Калининградской области.

Об этом сообщает минспорта региона.

Чемпион национальных и международных соревнований по зимнему плаванию был участником клуба «Янтарные моржи», влившись туда на заре становления объединения.

«Он участвовал во всех начинаниях на базе — от этапов кубка страны до эстафетных заплывов по случаю суточного рекорда Европы или Дня Космонавтики», - отмечают коллеги Павла Попова.

Павел Николаевич запомнился как человек бескрайней жизненной силы, веры в себя и окружающих, ведь даже полностью потеряв зрение, он участвовал в соревнованиях и продолжал закаливание.