Фейерверк, концерт и шествия – опубликована полная программа Дня города Зеленоградска

В Зеленоградске 2 и 3 сентября пройдут торжества, посвященные Дню города. Запланирована масштабная праздничная программа.
Как сообщает пресс-служба администрации Зеленоградского округа, в программе чемпионат по пляжному теннису, детский турнир по футболу и шахматам, кубок по пляжному волейболу, шоу гидроциклов и флайбордов.
Также зрители увидят изделия в рамках конкурса строителей замков на песке, посетят выставку кошек.
В течение дня запланировано бесплатное посещение городского музея, экскурсии по городу,
В Зеленоградске пройдет фестиваль уличных музыкантов,
костюмированное шествие.
Главная сцена развернется на площади «Роза ветров». Там пройдут церемонии, концерт.
В 22:00 начнется праздничный Фейерверк. В 22:05 – файер-шоу.
Полная программа – здесь.