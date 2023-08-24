Фейерверк, концерт и шествия – опубликована полная программа Дня города Зеленоградска

В Зеленоградске 2 и 3 сентября пройдут торжества, посвященные Дню города. Запланирована масштабная праздничная программа.

Как сообщает пресс-служба администрации Зеленоградского округа, в программе чемпионат по пляжному теннису, детский турнир по футболу и шахматам, кубок по пляжному волейболу, шоу гидроциклов и флайбордов.

Также зрители увидят изделия в рамках конкурса строителей замков на песке, посетят выставку кошек.

В течение дня запланировано бесплатное посещение городского музея, экскурсии по городу,

В Зеленоградске пройдет фестиваль уличных музыкантов,

костюмированное шествие.

Главная сцена развернется на площади «Роза ветров». Там пройдут церемонии, концерт.

В 22:00 начнется праздничный Фейерверк. В 22:05 – файер-шоу.

Полная программа – здесь.