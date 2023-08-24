Писатель Александр Цыпкин и историк Егор Яковлев представят в Калининграде новую книгу

Писатель Александр Цыпкин и историк Егор Яковлев приедут в Калининград, чтобы презентовать свою новую книгу.

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

«Из книги «Россия на Западе: странные сближения» вы узнаете о том, как связаны Калининградская область и большая история России, и причем здесь Петр Великий и Суворов, герои наполеоновских войн и Ленин, Достоевский и Твардовский», - говорится в сообщении.

Презентация состоится 5 сентября в 18:30 в ТРЦ «Европа», в атриуме «Москва».

Вход свободный.