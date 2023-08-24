Обнаруженную в Балтийске бомбу вывезли, люди вернулись в свои дома

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Фото: Балтийский городской округ
Авиационную бомбу, найденную в центре Балтийска, вывезли из города. Специалисты Невского спасательного центра МЧС России достали боеприпас из земли и увезли для утилизации на один из полигонов Балтийского флота.
Как сообщает местная администрация, функционирование ранее эвакуированных зданий восстановлено. Местные жители вернулись в свои дома.
Напомним, бомбу ФАБ-100 времен войны, найденную строителями на ул. Гоголя, 16, сегодня в 14:00 достали из земли во дворе жилого дома.
«На время проведения работ по разминированию, отключали газоснабжение и электроснабжение ближайших пяти многоквартирных домов и нескольких частных. Жителей эвакуировали», - рассказали в администрации.
Операция прошла штатно.