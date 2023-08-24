Обнаруженную в Балтийске бомбу вывезли, люди вернулись в свои дома

. Фото: Балтийский городской округ

Авиационную бомбу, найденную в центре Балтийска, вывезли из города. Специалисты Невского спасательного центра МЧС России достали боеприпас из земли и увезли для утилизации на один из полигонов Балтийского флота.

Как сообщает местная администрация, функционирование ранее эвакуированных зданий восстановлено. Местные жители вернулись в свои дома.

Напомним, бомбу ФАБ-100 времен войны, найденную строителями на ул. Гоголя, 16, сегодня в 14:00 достали из земли во дворе жилого дома.

«На время проведения работ по разминированию, отключали газоснабжение и электроснабжение ближайших пяти многоквартирных домов и нескольких частных. Жителей эвакуировали», - рассказали в администрации.

Операция прошла штатно.