В Янтарном проведут конный фестиваль

В Янтарном пройдет Второй конный фестиваль «Лошади Янтарного края».

Как рассказал на своей страничке в «ВК» глава Янтарного Артур Крупин, в программе – соревнования по конкуру для детей, взрослых, любителей, студентов, всадников на лошадях тракененской породы, чемпионат молодых лошадей, выводка-экспертиза спортивных лошадей и пр.

Также зрителей ждут показательные выступления по выездке, парад пород, шоу-программа от рыцарского клуба исторической реконструкции, мастер-классы для детей и взрослых.

Мероприятия фестиваля состоятся 25-27 августа на ул. Луговая, д.1.