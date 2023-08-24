В мэрии рассказали, чем будут обрабатывать дороги и тротуары Калининграда зимой

В Калининграде больше половины дорог и тротуаров зимой будут обрабатывать солью. Работы по зимнему содержанию улиц и дорог механизированным способом будут выполнять круглосуточно в две смены. Об этом сообщили в предприятии «Чистота».

Сейчас установка для приготовления солевого раствора законсервирована и готова к работе в зимний период.

Уже известно, что чтобы снизить образование пыли и грязи, в период снегопадов центральные улицы города и выездные магистрали будут обрабатывать солевым раствором (это примерно 20% от общей территории Калининграда).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, улицы второстепенного значения с твердым покрытием и с меньшей интенсивностью движения будут обрабатывать солью с увлажнением солевым раствором или же без увлажнения (это 55% от общей территории города).

Городские тротуары планируют обрабатывать солью для промышленных нужд и пескосоляной смесью.

При этом улицы, прилегающие к Б. Окружной и микрорайоны города будут обрабатывать пескосоляной смесью (25% от общей территории Калининграда).

Для содержания улиц и дорог в зимний период «Чистота» использует 53 единицы спецтехники. При этом непосредственно для зимней эксплуатации подготовили 7 машин, остальную технику используют в сейчас, а к холодам ее переоборудуют.