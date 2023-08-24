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НовостиПроисшествия24 августа 2023 14:35

Житель Полесского района пытался продать раритетный карабин 1898 года

Антикварное оружие XIX века изъяли у жителя Полесского района
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградские полицейские в одном из поселков Полесского района задержали 64-летнего местного жителя в момент сбыта им огнестрельного карабина Mauser 1898 года выпуска.

Отмечается, что оружие было пригодно для стрельбы боевыми патронами калибра 7,92 мм.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские вышли на след подельника торговца – 53-летнего мужчины. Сообщника задержали в Гурьевском районе.

Дома у задержанного нашли и изъяли патроны различного калибра, некоторые из которых были пригодны для стрельбы, а также порох и составные части огнестрельного оружия и кинжал.

Заведено уголовное дело. Изъятое направлено на исследование.