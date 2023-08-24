На площадке перед Янтарным комбинатом рядом с виселицей поставили гильотину

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

На площадке перед Янтарным комбинатом установили гильотину для резки бумаги. Машина была выпущена в конце XIX века на фабрике Карла Краузе в Лейпциге, о чем свидетельствует сохранившееся фирменное клеймо.

Об экспонате сообщает пресс-служба комбината.

«Гильотина использовалась на Кенигсбергской янтарной мануфактуре в бывшем Пальмникене, (ныне Янтарный), а затем перешла по наследству Калининградскому янтарному комбинату. В советский период на картонажном участке предприятия выпускали собственную упаковку для изделий», - говорится в сообщении.

Сейчас агрегат не используют, он стал частью музея под открытым небом.

Перед экспонированием специалисты подготовили станок: был снят резак, застопорены движущиеся части, все детали обработаны антикоррозионным составом и покрашены.

Примечательно, что гильотина установлена неподалеку от макета «Виселица». В свое время его соорудили для оригинальных фотосессий.